Суриков Федор Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 25.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Суриков Данила Варламов
Мать: Сурикова Фекла
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Анастасия Кириллова
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Анастасия Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Суриков Иван Федоров
Мать ребёнка: Анастасия Кириллова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Анастасия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Кириллова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Крещение
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп. 745, д. 2154 (1862) Красиково | Метрическая книга с. Казаново
Смерть
После 25.02.1879
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)