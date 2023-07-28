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Суриков Федор Данилов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 25.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Суриков Данила Варламов

Мать: Сурикова Фекла

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Суриков Степан Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Кириллова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Рождение ребёнка
1844

Сын: Суриков Георгий Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Суриков Иван Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Кириллова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Анастасия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Кириллова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Крещение
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп. 745, д. 2154 (1862) Красиково | Метрическая книга с. Казаново
Смерть
После 25.02.1879
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)