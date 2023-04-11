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Шевчук Александр Валерьевич
Шевчук Александр Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1989
Пол
Мужской
Отец
Шевчук Валерий
Мать
Шевчук Елена Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989
Отец:
Шевчук Валерий
Мать:
Шевчук Елена Павловна
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