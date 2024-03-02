Кашкаров Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашкарова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашкаров Сергей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно