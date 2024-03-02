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Кашкаров Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1949

Отец: Кашкаров Алексей Георгиевич

Мать: Кашкарова (Васильева) Нина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашкарова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкаров Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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