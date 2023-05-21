Лежева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежева Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лежев Михей Максимович

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лежев Егор Максимович

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лежев Василий Максимович

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лежева Анна Максимовна

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лежев Иван Максимович

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лежева Марья Максимовна

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лежев Петр Максимович

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лежев Михайло Максимович

Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Максим Никитич

Смерть
Неизвестно
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