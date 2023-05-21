Лежева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лежева Анна Максимовна
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лежева Марья Максимовна
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лежев Максим Никитич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лежев Максим Никитич
Смерть
Неизвестно