Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Онисимофор Васильевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

08.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1863

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария Никитовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Крещение
09.11.1863
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г.лист № 25,зап.№ 51,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469 | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Никита Григорьевич Савчук и Агафья Никитовна - жен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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