Лукьяненко Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1947

Дата смерти

30.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947

Отец: Лукьяненко Алексей Васильевич

Мать: Добыдовская Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.04.1972

Дочь: Лукьяненко Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Матрешина Евгения Кузьминична

Рождение ребёнка
13.06.1977

Сын: Лукьяненко Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрешина Евгения Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрешина Евгения Кузьминична

Смерть
30.09.1998
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