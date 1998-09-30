Лукьяненко Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1947
Дата смерти30.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947
Рождение ребёнка
17.04.1972
Дочь: Лукьяненко Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Матрешина Евгения Кузьминична
Рождение ребёнка
13.06.1977
Сын: Лукьяненко Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрешина Евгения Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1998