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Андреев Максим

Место рождения

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Борисова Марфа

Мать ребёнка: не указана

Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно