Андреев Максим
Место рожденияДеревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Борисова Марфа
Мать ребёнка: не указана
Деревня Большой Арташ Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно