Кайгородов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.2002
Сын: Кайгородов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мазанлвич Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
16.10.2008
Сын: Кайгородов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Мазанлвич Наталья Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно