Кайгородов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.2002

Сын: Кайгородов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мазанлвич Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
16.10.2008

Сын: Кайгородов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Мазанлвич Наталья Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазанлвич Наталья Леонидовна

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