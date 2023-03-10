Лугинина Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина Наталия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1891

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Лугинин Автоном Дмитриевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестной была двоюродная тетя Мария Евдокимовна Лугинина (дочь Евдокима Герасимовича)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Автоном Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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