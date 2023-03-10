Лугинина Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1891
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Лугинин Автоном Дмитриевич
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестной была двоюродная тетя Мария Евдокимовна Лугинина (дочь Евдокима Герасимовича)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно