Стрельцов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1955
Дата смерти07.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1955
Рождение ребёнка
12.08.1978
Сын: Стрельцов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.11.1984
Дочь: Стрельцова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.06.2000