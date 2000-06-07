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Стрельцов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1955

Дата смерти

07.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1955

Отец: Стрельцов Иван Савельевич

Мать: Стрельцова Прокина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
12.08.1978

Сын: Стрельцов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.11.1984

Дочь: Стрельцова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.06.2000