Калинин Климонт Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Климонт Ларионов

Калинин Климонт Ларионов

avatar

Место рождения

поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Калинин Ларион Иванов

Мать: Калинина Анна Фефилова

поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close