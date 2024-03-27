Валидова Газима Ильясовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1937
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валидов Юнир Уметхужаевич
Отец ребёнка: Валидов Уметхужа Мухаметъянович
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно