Бобренко Михаил Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
17.11.2020
Дочь: Бобренко Алиса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности