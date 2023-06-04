Бобренко Михаил Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобренко Михаил Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
17.11.2020

Дочь: Бобренко Алиса Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности