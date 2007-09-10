Аристов Вячеслав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Вячеслав Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1947

Дата смерти

10.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
13.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Тамара Сергеевна

Смерть
10.09.2007
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