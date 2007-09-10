Аристов Вячеслав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1947
Дата смерти10.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
13.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Тамара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2007