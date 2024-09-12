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Клепикова Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Агафоник Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Николай Агафонов

Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиковский Иван Агафонович

Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Петялина (Клепикова) Анна Агафониковна

Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович

Рождение ребёнка
С 1875 по 1876

Сын: Клепиков Андрей Агафоникович

Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1877

Сын: Клепиковский (Клепиков) Логин Агафонович

Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович

https://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number36&ELEMENT=gerzenka36_3_2&ysclid=lxtwnq2v171887980
Рождение ребёнка
18.10.1880

Дочь: (Клепикова) Елисавета Агафониковна

Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович

Смерть
Неизвестно

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