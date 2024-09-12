Клепикова Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Николай Агафонов
Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиковский Иван Агафонович
Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Петялина (Клепикова) Анна Агафониковна
Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876
Сын: Клепиков Андрей Агафоникович
Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1877
Сын: Клепиковский (Клепиков) Логин Агафонович
Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович
https://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number36&ELEMENT=gerzenka36_3_2&ysclid=lxtwnq2v171887980
Рождение ребёнка
18.10.1880
Дочь: (Клепикова) Елисавета Агафониковна
Отец ребёнка: Клепиков Агафоник Иванович
Смерть
Неизвестно