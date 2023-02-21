Красильникова (Подчиненова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Подчиненова) Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936

Отец: Подчиненов Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1964

Сын: Красильников Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Красильников Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.02.1967

Сын: Красильников Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Красильников Геннадий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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