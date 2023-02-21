Красильникова (Подчиненова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936
Отец: Подчиненов Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1964
Сын: Красильников Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Красильников Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1967
Сын: Красильников Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Красильников Геннадий Алексеевич
Смерть
Неизвестно