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Reines Samuel

Место рождения

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

15.07.1883

Дата смерти

11.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

1909 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
1908

Жена: Reines Rebecca

Рождение ребёнка
21.08.1909

Дочь: Ida Roslyn

Мать ребёнка: Reines Rebecca

Worcestor, Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
07.03.1913

Сын: Reines Alfred Mervyn

Мать ребёнка: Reines Rebecca

Worcester, Massachusetts United States
Рождение ребёнка
12.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Reines Rebecca

Worcester, Worcester, Massachusetts
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.03.1940
Washington, DC United States
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