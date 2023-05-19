Reines Samuel
Место рождения
Дата рождения15.07.1883
Дата смерти11.03.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Жена: Reines Rebecca
Рождение ребёнка
21.08.1909
Дочь: Ida Roslyn
Мать ребёнка: Reines Rebecca
Worcestor, Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
07.03.1913
Сын: Reines Alfred Mervyn
Мать ребёнка: Reines Rebecca
Worcester, Massachusetts United States
Рождение ребёнка
12.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Reines Rebecca
Worcester, Worcester, Massachusetts
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.03.1940
Washington, DC United States