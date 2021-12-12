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Кудзелко Борис Владимирович

Место рождения

город Норильск Красноярский край РСФСР, СССР

Дата рождения

02.06.1993

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Гражданство
С 02.06.1993 по Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
рождение: С.С.С.Р. , Р.С.Ф.С.Р. Красноярский край город Норильск По месту рождения ребенка, статусу рождения отца и матери ребенка и праву Земли - гражданин С.С.С.Р. Извещение (волеизъявление) об ... Показать все

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