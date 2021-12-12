Кудзелко Борис Владимирович
Место рождениягород Норильск Красноярский край РСФСР, СССР
Дата рождения02.06.1993
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Гражданство
С 02.06.1993 по Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
рождение: С.С.С.Р. , Р.С.Ф.С.Р. Красноярский край город Норильск По месту рождения ребенка, статусу рождения отца и матери ребенка и праву Земли - гражданин С.С.С.Р. Извещение (волеизъявление) об ... Показать все