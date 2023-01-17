Калужинова (Жеденова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Жеденова) Акилина Ивановна

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Место рождения

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Калужинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Калужинов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Яков Савельевич

Смерть
Неизвестно
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