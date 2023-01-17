Калужинова (Жеденова) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Калужинов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Калужинов Яков Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно