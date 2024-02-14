Ихсанов Бильдан
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ихсанов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Минихун Бильданович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Лукман Бильданович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Минижамал Бильдановна
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Хаят Бильдановна
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Багаман Бильданович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Нугман Бильданович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ихсанов Сальман Бильданович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ихсанов Вильдан Бильданович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь