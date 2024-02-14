Ихсанов Бильдан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Бильдан

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ихсанов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Минихун Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Лукман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Минижамал Бильдановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Хаят Бильдановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Багаман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Нугман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ихсанов Сальман Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ихсанов Вильдан Бильданович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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