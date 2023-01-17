Зотов Григорий
Место рождения
Дата рождения1870 или 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зотов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.05.1905
Дочь: Магнусова Александра Григорьевна (Георгиевна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно