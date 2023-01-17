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Зотов Григорий

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

1870 или 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зотов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зотов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 02.05.1905

Дочь: Магнусова Александра Григорьевна (Георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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