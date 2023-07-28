Гнеушев Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Некипеловa Ефросинья
Мать ребёнка: Гнеушева Настасья
Елань, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гнеушев Георгий
Мать ребёнка: Гнеушева Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гнеушева Настасья
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аносова Татьяна
Мать ребёнка: Гнеушева Настасья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктиста
Мать ребёнка: Гнеушева Настасья
Смерть
Неизвестно