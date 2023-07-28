Гнеушев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнеушев Яков

Гнеушев Яков

Место рождения

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Некипеловa Ефросинья

Мать ребёнка: Гнеушева Настасья

Елань, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гнеушев Георгий

Мать ребёнка: Гнеушева Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Гнеушева Настасья

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аносова Татьяна

Мать ребёнка: Гнеушева Настасья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Гнеушева Настасья

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия