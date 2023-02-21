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Фролов Игорь Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1957

Отец: Фролов Яков Кузьмич

Мать: Фролова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Эдуард Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леевченко Алена

Мать ребёнка: Строкун Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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