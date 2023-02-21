Фролов Игорь Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1957
Отец: Фролов Яков Кузьмич
Мать: Фролова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леевченко Алена
Мать ребёнка: Строкун Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно