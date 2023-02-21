Первушина Рима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина Рима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1937

Сын: Голубцов Александр

Отец ребёнка: Голубцов Семен

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Голубвов Виктор

Отец ребёнка: Голубцов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубцова Анна

Отец ребёнка: Голубцов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Семен

Смерть
Неизвестно
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