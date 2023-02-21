Первушина Рима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1937
Сын: Голубцов Александр
Отец ребёнка: Голубцов Семен
Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Голубвов Виктор
Отец ребёнка: Голубцов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубцова Анна
Отец ребёнка: Голубцов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцов Семен
Смерть
Неизвестно