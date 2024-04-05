Gruszka (Karpińska) Helena
Место рожденияCzernie/Wąsewo akt 46/1885
Дата рождения23.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885
Czernie/Wąsewo akt 46/1885
Бракосочетание
21.01.1907
Муж: Gruszka Mikołaj
Wąsewo akt 4/1907
Рождение ребёнка
26.02.1908
Сын: Gruszka Stanisław Mikołaj
Отец ребёнка: Gruszka Mikołaj
Wąsewo akt 151/1908
Рождение ребёнка
03.01.1910
Сын: Gruszka Mikołaj
Отец ребёнка: Gruszka Mikołaj
Wąsewo akt 7/1910
Смерть
Неизвестно