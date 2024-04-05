Gruszka (Karpińska) Helena 23.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gruszka (Karpińska) Helena

Место рождения

Czernie/Wąsewo akt 46/1885

Дата рождения

23.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885

Отец: Karpiński Franciszek

Мать: Karpińska (Garwacka) Wiktoria

Czernie/Wąsewo akt 46/1885
Бракосочетание
21.01.1907

Муж: Gruszka Mikołaj

Wąsewo akt 4/1907
Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Gruszka Stanisław Mikołaj

Отец ребёнка: Gruszka Mikołaj

Wąsewo akt 151/1908
Рождение ребёнка
03.01.1910

Сын: Gruszka Mikołaj

Отец ребёнка: Gruszka Mikołaj

Wąsewo akt 7/1910
Смерть
Неизвестно

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