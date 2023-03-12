Попов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1978

Сын: Попов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

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