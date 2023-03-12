Попов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1978
Сын: Попов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна