Кузнецов Иван Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Андрианович

Кузнецов Иван Андрианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1899 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Сиклитикия Григорьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Сиклитикия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close