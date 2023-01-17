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Корецкий Никита Константинович

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Место рождения

Маяки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корецкий Константин Моисеевич

Мать: не указана

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Руденко Марфа Никитовна

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

год рождения вычислен из записи о браке
Рождение ребёнка
18.05.1872

Дочь: Елена Никитовна

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Корецкий Прокопий Никитич

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1875

Сын: Корецкий Ермолай Никитович

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1877

Дочь: Марина Никитовна

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1878

Сын: Корецкий Гавриил Никитович

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1881

Сын: Корецкий Марк Никитович

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Дарья Никитовна

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1886

Сын: Корецкий Алексий Никитович

Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корецкая Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно
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