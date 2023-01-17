Корецкий Никита Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корецкий Константин Моисеевич
Мать: не указана
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Руденко Марфа Никитовна
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
год рождения вычислен из записи о браке
Рождение ребёнка
18.05.1872
Дочь: Елена Никитовна
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1874
Сын: Корецкий Прокопий Никитич
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1875
Сын: Корецкий Ермолай Никитович
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1877
Дочь: Марина Никитовна
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1878
Сын: Корецкий Гавриил Никитович
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1881
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Дарья Никитовна
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1886
Сын: Корецкий Алексий Никитович
Мать ребёнка: Корецкая Ксения Ивановна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корецкая Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно