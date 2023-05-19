Труфанов Пётр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1848
Отец: Труфанов Игнатий Андреевич
Мать: Акилина Потаповна
Бракосочетание
15.07.1864
Рождение ребёнка
21.05.1866
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
13.10.1868
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
29.06.1879
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
15.08.1883
Дочь: Долбилова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
08.02.1885
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Рождение ребёнка
10.10.1887
Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна
Смерть
Неизвестно