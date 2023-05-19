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Труфанов Пётр Игнатьевич

Место рождения

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1848

Отец: Труфанов Игнатий Андреевич

Мать: Акилина Потаповна

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.07.1864

Жена: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.05.1866

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.1868

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Труфанов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Труфанов Гурий Петрович

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Рождение ребёнка
29.06.1879

Сын: Труфанов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.08.1883

Дочь: Долбилова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.1885

Сын: Труфанов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.1887

Сын: Труфанов Иван Петрович

Мать ребёнка: Труфанова Дарья Ирадионовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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