Абдулкабир Абдулхакимов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Абдулхаким Муртазин
Мать: Балхиза
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бадриниса Абдулкабирова
Мать ребёнка: Гадельниса
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Гадельниса
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Фахриниса Абдулкабирова
Мать ребёнка: Гадельниса
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Гадельниса
Рождение ребёнка
22.02.1854
Сын: Мухаметталып Абдулкабиров
Мать ребёнка: Гадельниса
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Магрифа Абдулкабирова
Мать ребёнка: Гадельниса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно