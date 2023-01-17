Абдулкабир Абдулхакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулкабир Абдулхакимов

Абдулкабир Абдулхакимов

avatar

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Абдулхаким Муртазин

Мать: Балхиза

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бадриниса Абдулкабирова

Мать ребёнка: Гадельниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулгалям Абдулкабиров

Мать ребёнка: Гадельниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Фахриниса Абдулкабирова

Мать ребёнка: Гадельниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зарифулла Абдулкабиров

Мать ребёнка: Гадельниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1854

Сын: Мухаметталып Абдулкабиров

Мать ребёнка: Гадельниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Магрифа Абдулкабирова

Мать ребёнка: Гадельниса

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close