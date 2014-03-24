Лагутина (Демина) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина (Демина) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1946

Дата смерти

24.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нищеретов Владимир Степанович

Рождение ребёнка
09.07.1973

Сын: Лагутин Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Лагутин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутин Михаил

Смерть
24.03.2014
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