Лагутина (Демина) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1946
Дата смерти24.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нищеретов Владимир Степанович
Рождение ребёнка
09.07.1973
Сын: Лагутин Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Лагутин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лагутин Михаил
Смерть
24.03.2014