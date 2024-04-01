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Матанов Юрий Вдадимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матанова (Белоусова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1987

Сын: Матанов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Матанова (Белоусова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1993

Сын: Матанов Станислав Юрьевич

Мать ребёнка: Матанова (Белоусова) Татьяна Михайловна

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