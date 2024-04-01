Матанов Юрий Вдадимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1987
Мать ребёнка: Матанова (Белоусова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1993
Сын: Матанов Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: Матанова (Белоусова) Татьяна Михайловна