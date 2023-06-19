Петрова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1910 ст.
Сын: Петров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Петров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Петров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1978