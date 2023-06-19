Петрова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1910 ст.

Сын: Петров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Петров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Петров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Петров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Михайлович

Смерть
Около 1978