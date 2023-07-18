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Багаутдинов Садритдин
Багаутдинов Садритдин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фахретдинов Багаутдин
1822 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Фахретдинов Багаутдин
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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