Багаутдинов Садритдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Садритдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фахретдинов Багаутдин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно