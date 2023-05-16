Каштанов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Каштанов Артем Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Н. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Unlocked Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Степан Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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