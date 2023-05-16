Каштанов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Каштанов Артем Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Н. Дубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Unlocked Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Степан Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно