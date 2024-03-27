Айзатуллин Сатдин Айзятович
Место рожденияКакерли Старые, Буинский уезд
Дата рождения30.07.1906
Дата смерти04.05.1977
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1906
Отец: Нигматуллин Айзятулла
Мать: (Хуснутдинова) Фахриниса
Военная служба
Неизвестно
Айзадуллин Сайдин рядовой В архив Дата рождения __.__.1906 Дата и место призыва Дрожжановский РВК, Татарская АССР, Дрожжановский р-н Посмотреть на карте Военно-пересылочный пункт Казанский ВПП Посмотр... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1930
Рождение ребёнка
23.01.1932
Рождение ребёнка
29.03.1943
Рождение ребёнка
22.04.1945
Рождение ребёнка
02.02.1947
Смерть
04.05.1977