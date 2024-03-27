Айзатуллин Сатдин Айзятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйзатуллин Сатдин Айзятович

Айзатуллин Сатдин Айзятович

Место рождения

Какерли Старые, Буинский уезд

Дата рождения

30.07.1906

Дата смерти

04.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1906

Отец: Нигматуллин Айзятулла

Мать: (Хуснутдинова) Фахриниса

Военная служба
Неизвестно
Айзадуллин Сайдин рядовой В архив Дата рождения __.__.1906 Дата и место призыва Дрожжановский РВК, Татарская АССР, Дрожжановский р-н Посмотреть на карте Военно-пересылочный пункт Казанский ВПП Посмотр... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Рождение ребёнка
23.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Рождение ребёнка
29.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Рождение ребёнка
22.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Рождение ребёнка
02.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Смерть
04.05.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.