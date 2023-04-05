Федяков Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 21 января 1913г Жених: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков, православный, первым браком, 23 лет Невеста: деревни Ясашной крестьянская дочь девица Анна Феодорова Тонкова... Показать все
Место жительства
1914
ГАСО ф6 о17 30 ноября -1 декабря 1914г Андрей и Николай (близнецы) Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемник Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно