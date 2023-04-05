Федяков Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяков Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21 января 1913г Жених: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков, православный, первым браком, 23 лет Невеста: деревни Ясашной крестьянская дочь девица Анна Феодорова Тонкова... Показать все
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 30 ноября -1 декабря 1914г Андрей и Николай (близнецы) Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемник Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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