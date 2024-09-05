Добрынина (Антипина) Соломония Косьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1900 ст.
Дочь: (Добрынина) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
02.01.1903 ст.
Дочь: (Добрынина) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1904 ст.
Сын: Добрынин Трофим Семенович
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.
Сын: Добрынин Стефан Семенович
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.
Дочь: (Добрынина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Сын: Добрынин Евгений Семенович
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1913 ст.
Сын: Добрынин Василий Семенович
Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно