Добрынина (Антипина) Соломония Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Антипина) Соломония Косьмина

Место рождения

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
09.01.1898 ст.

Муж: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.09.1900 ст.

Дочь: (Добрынина) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.01.1903 ст.

Дочь: (Добрынина) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.04.1904 ст.

Сын: Добрынин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.06.1906 ст.

Сын: Добрынин Стефан Семенович

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.

Дочь: (Добрынина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Сын: Добрынин Евгений Семенович

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.04.1913 ст.

Сын: Добрынин Василий Семенович

Отец ребёнка: Добрынин Семен Андреевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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