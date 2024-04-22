Екатерина Борисова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Борисова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Мина Потапов (Ич)

Отец ребёнка: Потап Карпов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Марья Потапова (Вна)

Отец ребёнка: Потап Карпов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Василий Потапов (Ич)

Отец ребёнка: Потап Карпов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Андрей Потапов (Ич)

Отец ребёнка: Потап Карпов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1811

Сын: Афанасий Потапов (Ич)

Отец ребёнка: Потап Карпов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814

Сын: Петр Потапов (Ич)

Отец ребёнка: Потап Карпов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Карпов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834
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