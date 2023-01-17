Унковский Всеволод Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1884
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884
Место жительства
По 1906
Место жительства
По 1954
Место жительства
По 1969
Смерть
1969