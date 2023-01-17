Унковский Всеволод Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унковский Всеволод Андреевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

20.02.1884

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1884
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1969
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
1969
Пушкин, Царскосельский уезд
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