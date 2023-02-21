Семигулин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семигулин Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1984

Сын: Семигулин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Семигулина Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
22.11.1988

Сын: Семигулин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Семигулина Надежда Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семигулина Надежда Ефимовна

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