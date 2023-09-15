Ignatius Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ignatius Alexander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1829

Дата смерти

30.12.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Kollegienrat
Бракосочетание
13.01.1866

Жена: Ignatius (Tollander) Jenny Hilma Charlotta

Рождение ребёнка
15.12.1866

Дочь: Höijer (Ignatius) Alma Elvina Charlotta

Мать ребёнка: Ignatius (Tollander) Jenny Hilma Charlotta

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.02.1870

Сын: Ignatius Arthur

Мать ребёнка: Ignatius (Tollander) Jenny Hilma Charlotta

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.12.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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