Ignatius Alexander
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1829
Дата смерти30.12.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Kollegienrat
Бракосочетание
13.01.1866
Рождение ребёнка
15.12.1866
Дочь: Höijer (Ignatius) Alma Elvina Charlotta
Мать ребёнка: Ignatius (Tollander) Jenny Hilma Charlotta
Рождение ребёнка
13.02.1870
Сын: Ignatius Arthur
Мать ребёнка: Ignatius (Tollander) Jenny Hilma Charlotta
Смерть
30.12.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург