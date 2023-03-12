Архангельский Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архангельская Ольга Владимировна
Банатско-Ново-Село
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993