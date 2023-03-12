Архангельский Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельский Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архангельская Ольга Владимировна

Банатско-Ново-Село
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Ольга Владимировна

Смерть
1993
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