Малютина (Фалькина) Мария Сегеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Фалькина) Мария Сегеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Фалькин Сергей

Мать: Фалькина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Полухина Ия Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1929

Сын: Малютин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Воробьёва Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ловцова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович

Смерть
1983
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