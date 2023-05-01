Малютина (Фалькина) Мария Сегеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Фалькин Сергей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Полухина Ия Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1929
Сын: Малютин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Воробьёва Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ловцова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Малютин Алексей Михайлович
Смерть
1983