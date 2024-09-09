Альшанцев Филипп Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Альшанцев Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1907
Дочь: Альшанцева Сусанна Филипповна
Мать ребёнка: Альшанцева Феврония Семеновна