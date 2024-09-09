Альшанцев Филипп Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альшанцев Филипп Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Альшанцев Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альшанцева Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1907

Дочь: Альшанцева Сусанна Филипповна

Мать ребёнка: Альшанцева Феврония Семеновна

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