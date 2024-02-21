Михаил феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Феодор Федотович
Мать: Анна михайловна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Стефанида Михайловна
Мать ребёнка: Софья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Павел Михайлович
Мать ребёнка: Софья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Софья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно