Михаил феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Феодор Федотович

Мать: Анна михайловна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Стефанида Михайловна

Мать ребёнка: Софья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Павел Михайлович

Мать ребёнка: Софья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Софья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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