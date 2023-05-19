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Ольга
Ольга
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
Около 1960
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лидия
Между 1938 и 1943 г.р.
Дети
Юлия
Около 1980 г.р.
Добавил:
ЮТ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: не указан
Мать:
Лидия
Москва
, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
Около 1980
Дочь:
Юлия
Отец ребёнка: не указан
Москва
, город федерального значения Москва
Требуется заполнить все пункты
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