Горох Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1983

Дата смерти

18.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1983

Отец: Горох Василий

Мать: не указана

Смерть
18.05.2020
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