Шарафеев Гаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафеев Гаяз

Шарафеев Гаяз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шарафеев Ирик

Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.