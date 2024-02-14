Шарафеев Гаяз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шарафеев Ирик
Мать ребёнка: Шарафеева (Мухаметшина) Сания
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Смерть
Неизвестно