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Бакин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1934

Дата смерти

25.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1934

Отец: Бакин Василий Степанович

Мать: Бакина (Жигунова) Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Бракосочетание
27.09.1958

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.2010

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