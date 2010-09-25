Бакин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1934
Дата смерти25.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1934
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Бракосочетание
27.09.1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.09.2010